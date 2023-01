Le collectif écologiste «Dernière rénovation» asperge le portail de Matignon de peinture

Des militants du collectif écologiste "Dernière Rénovation" ont aspergé mercredi de peinture orange le portail de l'Hôtel de Matignon, pour dénoncer l'inaction, à leurs yeux, du gouvernement en matière climatique. À la mi-journée, deux militants, munis d'extincteurs remplis de peinture orange, ont réussi à en projeter sur la façade et le haut portail de Matignon qui abrite les bureaux de la Première ministre Élisabeth Borne.

Plusieurs vidéos de leur action ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Les deux militants ont été aussitôt interpellés par les gendarmes qui assurent la sécurité des lieux, ce qu'a confirmé à l'AFP la préfecture de police de Paris. Selon le parquet de Paris, ces deux militants, un homme de 22 ans et une femme de 20 ans, ont été placés en garde à vue pour dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Les investigations ont été confiées au commissariat du 7e arrondissement.

#Matignon recouvert de peinture orange par @derniere_renov



Action pour cibler Élisabeth Borne et alerter sur l'urgence écologique. pic.twitter.com/NdaMtidlZD — Clément Lanot (@ClementLanot) January 4, 2023

"Faire entendre nos cris de révolte"

Dans un communiqué, le collectif a prévenu: "tant que le gouvernement continuera son inaction criminelle, nous continuerons à utiliser tous les moyens non violents à notre disposition pour faire entendre nos cris de révolte". Et d'appeler "tous les citoyens qui partagent (ses) valeurs à rejoindre la résistance civile". Une équipe de nettoyage est très vite intervenue pour tenter d'effacer les traces de peinture, a constaté une journaliste de l'AFP.

La Première ministre, qui est en charge de la planification écologique, fut ministre de l'Écologie en 2019 et 2020. Elle assume, selon ses mots, une écologie "complexe" et de la "responsabilité", qui "refuse le simplisme". L'action de "Dernière rénovation" s'est déroulée peu avant que la Première ministre ne reçoive dans l'après-midi plusieurs syndicats sur la sensible réforme des retraites.