Le calendrier 2020 favorable aux salariés : "En posant un minimum de jours, on a plein de vacances !"

Bonne nouvelle pour les salariés : 2020 s'annonce généreuse, puisque seulement deux jours fériés tombent un samedi ou un dimanche. Le premier et le 8 mai seront opportunément des vendredis, et le 14 juillet un mardi. Les ponts risquent donc d'être plus longs cette année.

Et si les ponts se transformaient même en longues vacances sans avoir à poser trop de jours ? En posant seulement 27 jours de RTT ou de congés payés, les salariés peuvent profiter de 64 jours de vacances cette année. Une bonne nouvelle dont Léa et Michael, qui sortent de leur bureau à la Défense comptent bien profiter.

"Ça peut nous permettre d'avoir des vacances prolongées et de revenir plus motivés au travail"

"J'ai eu vent des jours fériés par mes amies qui disent : 'il va falloir qu'on s'organise'. On a peut-être un plan pour aller au Brésil l'année prochaine mais je ne sais pas si ça fonctionnera", explique Léa qui ajoute : "Je sais qu'il y a plusieurs ponts en mai donc ça tombe bien pour l'année prochaine : en posant un minimum de jours, on a plein de vacances !". De son côté Michael est ravi de cette bonne nouvelle. "Ça peut nous permettre d'avoir des vacances prolongées, de se ressourcer et de revenir plus motivés au travail", estime-t-il.

Selon les métiers, tout le monde ne va pas pouvoir en profiter. Mais avec ce premier janvier qui tombe un mercredi, il vous suffisait déjà de poser deux jours les 2 et 3 janvier pour bénéficier de cinq jours de repos.