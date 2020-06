Le Mont-Saint-Michel a rouvert ses portes : quelles sont les règles à respecter ?

REPORTAGE

Après le confinement pour cause de coronavirus, les monuments rouvrent doucement leurs portes. L'abbaye du Mont-Saint-Michel est accessible, depuis lundi, pour les visiteurs, avec des règles sanitaires très pointilleuses. Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, le parcours est balisé pour une visite à sens unique. Ces dernières sont uniquement commentées avec des audioguides et les billets sont vendus sur internet. "On laisse passer 40 personnes tous les quarts d'heure, ce qui fait qu'on a une jauge pour la journée de 1.280 personnes", explique Alain, membre du personnel. "D'habitude on est plutôt à 5.000 personnes à cette époque de l'année."

Résultat pour les rares visiteurs : le sentiment d'avoir l'abbaye pour eux tout seuls. "C'est magique, c'est merveilleux de voir ça sans les cars de touristes étrangers. C'est tellement bien d'être si peu. On était 15 là-haut, à l'abbaye", se réjouit un des touristes présents.

"J'étais contente de revoir du monde"

Après trois mois léthargiques, les premiers visiteurs sont essentiellement Français. Ils redonnent le moral à Sophie, gérante de la boutique "Le Grand Bazar". "On avait l'impression que le monde n'était plus que des pierres, il n'y avait plus d'âme, plus rien. J'étais contente de revoir du monde qui arrive et qui a des yeux grands ouverts", confie-t-elle. "Et de se dire, ça y'est nous sommes en totale liberté. C'est exceptionnel. Franchement cela fait vraiment plaisir à voir."

Pour ce qui est des recettes de sa boutique, il faudra attendre l'année prochaine pour retrouver un niveau classique. Les touristes asiatiques et américains, les clients favoris des commerces autour du Mont-Saint-Michel, vont pour la première fois faire cruellement défaut cet été.