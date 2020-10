Attentat de Conflans : le point sur les derniers éléments de l'enquête

L'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty se poursuit. Sept personnes ont été mis en examen, dont six pour "complicité d'assassinat terroriste", un crime passible de la prison à vie. C'est le cas du parent d'élève Brahim Chnina et de l'islamiste sulfureux Abdelhakim Sefrioui, ainsi que de deux amis de l'assaillant, Naim B. et Azim E, 18 et 19 ans. Parmi les six personnes figurent aussi deux collégiens de 14 et 15 ans, laissés libres sous contrôle judiciaire mais astreints à vivre loin de leur département.

Les deux mineurs encourent 20 ans de prison

Les deux mineurs risquent 20 ans de prison, la peine de perpétuité ne pouvant pas être prononcée pour des mineurs. Le plus jeune a 14 ans, est de confession musulmane, et c’est lui que le terroriste a abordé le premier le jour de l’attentat, vers 14 heures. Le jeune adolescent a accepté son argent, au moins 300 euros, en échange de renseignements sur Samuel Paty.

Ils ont passé au moins deux heures ensemble vendredi, se cachant des caméras de vidéosurveillance. Deux heures au cours desquelles le terroriste lui a notamment expliqué qu’il voulait filmer le professeur, l’obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, l’humilier et le frapper. L’adolescent avait donc connaissance des mauvaises intentions de son interlocuteur.

Un message audio enregistré en russe juste après les faits

Selon son avocat, maître Charles-Emmanuel Herbière, il ne connaissait cependant pas ses motivations terroristes. "Ce n’est absolument pas un gamin radicalisé, fondamentaliste. C’est un gamin issu d’une famille française normale. Il est à mille lieux de toute cette saloperie islamiste. Face à moi, j’avais un enfant, un enfant qui pleurait à chaudes larmes. Il ne pleurait pas sur lui-même, il pleurait sur la mort du professeur." C’est donc l’appât du gain qui a justifié son comportement, selon son avocat.

L'enquête se poursuit pour déterminer le degrés de complicité de chacun et si l’attaque était commandité. Pour l'instant, on sait seulement que juste après l’assassinat, le terroriste a contacté en russe un compte Instagram pour se féliciter de son acte et qu'il a enregistré un message audio, toujours en russe, où il explique avoir vengé le prophète.