La Tour Eiffel bientôt éteinte plus tôt pour réduire sa consommation d'énergie ?

La tour Eiffel pourrait bientôt briller un peu moins. En effet, la mairie de Paris veut éteindre ces illuminations plus tôt. Elle est actuellement éclairée jusqu'à 1 heure du matin, mais cela pourrait passer à 23h45 - soit l'heure à laquelle part le dernier visiteur. Une décision éminemment symbolique.

L'objectif est surtout de donner l'exemple, comme en témoignent les chiffres : l'illumination nocturne ne représente que 4% de la consommation annuelle de la tour. Pour l'éclairer, vous avez d'une part 336 projecteurs qui offrent cet éclairage doré à la Dame de fer. En les éteignant chaque jour 1h15 plus tôt, on économise quasiment 92 000 kW par an, soit à peine la consommation moyenne en électricité de 40 individus chaque an.

Mais est-ce la bonne solution ?

D'autre part, il y a le scintillement qui est enclenché chaque heure pendant cinq minutes. Alors si le dernier est à 23 heures plutôt qu'à 1 heure, on économise chaque jour deux scintillements, mais on réalise très, très peu d'économies d'énergie : il est assuré par 20 000 lampes LED qui ne consomment que 8800 kW par an, l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'un studio de 30 m2 occupé par deux personnes.

Pour économiser davantage, il aurait mieux valu commencer l'éclairage plus tard et l'arrêter après minuit. "On consomme plus la journée", estime Lamis Al-jounaidi, économiste de l'énergie. "Le maximum qu'on consomme est vers 19 heures, 20 heures quand on est à Paris. On a toujours du nucléaire qui tourne, sauf qu'à 19 h, on n'en a pas assez et à minuit, on a peut-être un peu plus que nos besoins."

Lamis Al-jounaidi invite les Français à retarder collectivement leur consommation électrique.