La soupe de petits pois, œufs de saumon de Guy Savoy.

Son établissement, le restaurant Guy Savoy, a été nommé quatre fois meilleur restaurant au monde selon le classement La Liste et il détient trois étoiles au Guide Michelin, autant d'éléments qui font de Guy Savoy une star incontestable de la gastronomie française. Une renommée qui n'a pas enlevé le goût des choses simples au chef, comme il le prouve dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants, avec sa recette facile et gourmande de soupe de petits pois et œufs de saumon.

Saveurs terre et mer

"J'ai une petite phrase pour chaque soupe et celle-ci, j'ai décidé de mettre : 'la terre et la mer en petit calibre'", explique Guy Savoy. "Car on s'aperçoit que les petits pois ont pratiquement la même taille que les œufs de saumon et j'ai trouvé cela amusant." Effectivement, dans cette recette on retrouve des petits pois crus mais aussi cuits pour faire la crème de petits pois. "Il y a un petit peu d'aneth et surtout le pain grillé, parce que je crois qu'une soupe seule peut manquer de consistance." Une gourmandise qui est la marque de fabrique des plats de Guy Savoy, l'un des premiers chefs qui a proposé à ses convives de saucer les plats.