La recette de la véritable tomate-mozzarella d'Alessandra Pierini

Avec son rapport temps de cuisine – plaisir imbattable, la tomate mozzarella est sans doute l’entrée d’été par excellence. Mais en France, nous avons souvent tendance à massacrer ce célèbre plat transalpin. Trois ingrédients seulement forment la véritable salade caprese : le basilic, la mozzarella et la tomate… Vert, blanc et rouge, un hommage au drapeau italien. Alessandra Piérini (auteure de 10 façon de cuisiner la mozzarella, aux éditions de l’Epure) de l’épicerie RAP à Paris vous livre les quelques secret de la véritable "tomate-mozza". C'est prêt en cinq minutes et ça tient en un mot : simplicité.

© Pierre Herbulot/Europe 1

Les ingrédients : 1 grosse tomate cœur de bœuf

1 mozzarella de 250g (Fior di latte ou di buffala)

Du basilic

Les étapes de la recette

1. Pour la tomate, c’est cœur de bœuf ou rien. Cette grosse tomate à l’avantage d’avoir une chaire ferme et peu de jus. Achetez-la bien mûre et bio de préférence.

2. Pour la mozzarella, deux variétés sont idéales. La fior di latte, très dense (comptez 4€ pour une boule de 250g) ou la di bufala, crémeuse (comptez 7,50€)

3. Très important, la tomate et la mozzarella doivent être à température ambiante au moment de la dégustation, il faut donc les sortir au moins 30 minutes avant du réfrigérateur. En cas d’oubli, vous pouvez mettre la mozzarella, encore dans son sachet, quelques minutes dans l’eau chaude pour la tempérer.

4. Pour le dressage, alternez tranches de tomate et tranches de mozzarella, si vous optez pour la fior di latte. Pour la di buffala, il est convenu de couper simplement la boule en deux et de se servir petit à petit pour conserver un maximum de lait à la dégustation. Enfin, ajoutez quelques feuilles de basilic, du sel, du poivre et un peu d’huile d’olive et le tour est joué.