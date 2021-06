La recette de la paupiette de veau, festin de roi devenu plat très populaire

La paupiette ne s'est pas toujours appelée paupiette. Elle s'appelait à l'origine "paupillote", un dérivé de "papillote", car il s'agissait alors d'une préparation relativement compliquée, réservée aux personnes riches comme les rois, à base de viande, de poisson ou d'œufs que l'on cuisait en papillote. Elles étaient ensuite rissolées et dorées avec du beurre. Ce n'est qu'au 18e siècle que la paupiette prend son nom. Dans la foulée, elle va devenir un plat populaire puisqu'elle permet de réutiliser des ingrédients de la veille, notamment la viande.

Une recette apparue en 1742

L'idée est donc de prendre une tranche de viande très fine, souvent du veau, et de la farcir avec des restes. On va ensuite fermer cette paupiette et rajouter une barde de lard pour la rendre plus moelleuse. Cette recette apparaît en 1742, dans un livre qui s'appelle La Nouvelle cuisine. Aujourd'hui, la paupiette possède encore plusieurs noms. En Belgique, on les appelle "les oiseaux sans tête" et en Provence ce sont des "alouettes sans tête".