C'est un petit palet rond et piquant que l'on trouve dans la Drôme et l'Ardèche : le Picodon. Un fromage de chèvre au lait entier qui s'appelait à l’origine Picaoudou, "fromage piquant" en Occitan. Son piquant se développe au fur et à mesure de son affinage. Il peut être dégusté jeune, à partir de 12 jours, mais certains producteurs l’affinent jusqu’à deux ans en le lavant à l’eau clair, au petit lait ou au vin… ardéchois bien sûr, pour qu’il garde un peu de souplesse ! Ce n’est pas pour tous les palais.

Mais dès le premier mois d'affinage, il commence à avoir un peu de caractère avec des moisissures qui vont lui donner un petit goût de noisettes et de champignons. On le choisit comme un fruit : plus ou moins blanc, plutôt fondant ou très cassant. Sur un plateau de fromages, vous pouvez installer plusieurs Picodons, c’est un vrai bonheur pour les yeux, et les papilles ! Le Picodon est aussi célèbre pour avoir été le premier fromage dans l’espace. Le Drômois Jean-Jacques Favier l’avait emmené lors de sa mission à bord de la navette spatiale américaine Columbia.

L'été, le meilleur moment pour déguster le Picodon

Et l’été est le meilleur moment pour le déguster : puisque les chèvres donnent du lait plus gras, plus fleuri, grâce à leur pâture dans les prés. Mais au lieu de le déguster en fin de repas, il est possible d'en faire une entrée, avec une crème brûlée.

Les ingrédients 300 g de Picodon 300 g de crème fluide entière 4 jaunes d’œuf 25 g de cassonade Thym Poivre Sel

La recette de crème brûlée à base de Picodon

Pour cette recette, il faut un Picodon jeune, pas trop affiné. On le fait fondre avec de la crème entière et le thym à feu moyen. Une fois que le fromage est fondu, on enlève le thym et on mélange le fromage et la crème sur les jaunes d’oeufs. On poivre, on sale, et on mixe le tout !

On met ensuite le mélange dans des ramequins, on les fait cuire une demi-heure à 140 degrés au bain-marie. C’est cuit, lorsque la crème est prise. Avant de servir, on rajoute un peu de cassonade, et avec le chalumeau on brûle les crèmes ! Si vous n’avez pas de chalumeau, vous pouvez remettre vos crèmes au four, en mode grill.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Ce sont les vacances, vous préférez découvrir de nouvelles tables plutôt que de cuisiner ? Rendez-vous chez Thierry Chalençon, le chef de "L'Oiseau sur sa Branche" à Saou, dans la Drôme. Il utilise le Picodon du village, un Picodon goûteux pour surprendre en fin de repas, mais pas en dessert.