La recette du pesto à l'ail rose, légère et parfaite pour vos plats d'été

La saison de l'ail rose de Lautrec va démarrer d’ici quelques jours. Les producteurs viennent de terminer la récolte. À cette époque, ils en sont au séchage, qui se fait à l'air libre, et qui prend trois semaines. Il faut donc encore un peu de patience avant de déguster la cuvée 2020 de cet ail particulièrement doux et sucré, pas agressif en bouche, et qui a l’avantage de relever les plats sans avoir à en utiliser une trop grosse quantité. Mais comment cuisiner l'ail rose de Lautrec ?

Là-bas, la tradition, c’est de le cuisiner en soupe, à partir d’un mélange de mayonnaise et de bouillon. Mais on peut aussi l'adapter à une recette plus "estivale", légère, en en faisant un pesto.

Les ingrédients : Une tête d’ail

50 g de parmesan râpé

50 g de pignons de pin

50 g d’amandes

150 ml d’huile d’olive

Poivre

Sel

La recette du pesto d'ail rose

1. On commence par faire dorer des pignons de pin à la poêle.

2. On mixe l’ail rose avec le parmesan, les amandes, les pignons de pin.

3. On finit en ajoutant l’huile d’olive, puis on assaisonne.

C'est simple, et ce pesto s’accorde à merveille avec un plat de pâtes. L’astuce pour qu’elles s’en imprègnent bien, c’est d’arrêter leur cuisson une minute avant, et de les faire revenir dans une sauteuse avec le pesto et une louche de l'eau de cuisson. Le pesto va alors enrober les pâtes.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Ce sont les vacances, vous préférez découvrir de nouvelles tables plutôt que de cuisiner ? Rendez-vous à la montagne, au bistrot du chef 3 étoiles, Emmanuel Renaut. Son restaurant, le Flocon village, se situe à Megève. Il réalise des gnocchis accompagnés de leur pesto d’ail rose de Lautrec. Pesto qu’il réalise avec un peu de persil et auquel il ajoute quelques fleurs de ciboulette, pour donner plus de puissance au plat.