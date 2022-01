La mise en place du pass vaccinal suscite des réactions mitigées

Le pass vaccinal entre en vigueur en France ce lundi 24 janvier, après l'approbation du Conseil constitutionnel donnée le vendredi 21 janvier. Il vient remplacer et durcir les règles du pass sanitaire, conditionnant l'entrée des restaurants et lieux de culture seulement aux personnes présentant un schéma vaccinal complet. Certains Français se réjouissent d'une mesure incitative à la vaccination , tandis que d'autres, fustigent une mesure politique en pleine crise sanitaire.

Retrouvez la vie d'avant ?

"Les tests, c'est bien, mais ça n'empêche pas les gens de tomber malade", juge Pierre, doté d'un schéma vaccinal complet. Selon le jeune homme, le pass vaccinal est plus efficace que les tests à répétition. "Si c'était un test pour aller au cinéma, mais deux jours après vous tombez malade et vous pouvez en mourir. C'est un peu dommage, là où la vaccination, ça permet de désengorger les hôpitaux et de reprendre une vie normale". D'autres, comme Alexandre, sont beaucoup moins enthousiastes. Ainsi, il fustige une mesure "totalement politique dans un contexte de crise sanitaire".

Une contrainte en plus pour les restaurateurs

Du côté des professionnels de la restauration, les changements sont plus importants. Ils doivent désormais demander une pièce d'identité à leurs clients en plus du pass vaccinal. Shirley, manager d'un café du cinquième arrondissement réserve les contrôles pour les cas de suspicion : "par exemple, j'ai eu une cliente qui disait s'appelait Lucas et qui était née en 1979 alors qu'elle avait une tête de jeune fille de 20 ans. Oui, à ce moment-là, on va contrôler" raconte-elle. Certains restaurateurs dénoncent également une mesure difficile à mettre à place, notamment lors des moments d'affluence comme le service du midi.