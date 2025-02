Méningites : le ministre de la Santé insiste sur la vaccination des enfants et adolescents

Le ministre de la Santé Yannick Neuder a appelé ce vendredi à intensifier la vaccination des enfants et adolescents face à la hausse des infections invasives à méningocoques qui sont parfois mortelles. Une campagne de vaccination est en préparation pour l'année scolaire 2025-2026.



Face à la hausse des infections invasives à méningocoques, parfois mortelles, le ministre de la Santé Yannick Neuder a appelé vendredi à intensifier la vaccination des enfants et adolescents.

Face à "une soixantaine de décès depuis l'été dernier, dont malheureusement lundi celui d'une enfant de 3 ans dans la Drôme", le ministre a souhaité "redire aux parents, à la communauté soignante, éducative, que la vaccination contre les méningocoques est obligatoire pour les nourrissons depuis le 1er janvier", lors d'une visite dans un centre de PMI à Paris.

Une campagne de vaccination en préparation pour l'année scolaire 2025-2026

"Ce n'est peut-être pas encore assez rentré dans les esprits", et "la vaccination est un sujet dont il faut en permanence rappeler les bienfaits, surtout au pays de Pasteur", a déclaré Yannick Neuder. Il a cependant reconnu que "le calendrier vaccinal est d'une grande complexité".

Chez les adolescents, une dose de rappel contre les méningocoques, contre les souches A, C, W et Y, est désormais recommandée entre 11 et 14 ans, même s'ils ont bien reçu ce vaccin au plus jeune âge.

Pour l'année scolaire 2025-2026, le gouvernement prépare une campagne de vaccination combinée au collège contre les papillomavirus et contre les infections invasives à méningocoques, une évolution inscrite dans le budget 2025 de la Sécurité sociale, a souligné le ministre. Par ailleurs, avec la ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne, "il faut qu'on réarme la médecine scolaire", a-t-il jugé.

Quant aux enfants de 2-11 ans, pour lesquels la vaccination contre les méningocoques n'est jusqu'alors pas recommandée, il a récemment demandé à la Haute autorité de santé d'évaluer un éventuel changement de stratégie.

615 cas d'infections invasives à méningocoque en France en 2024

Depuis l'arrêt des mesures sanitaires liées au Covid, les méningites à méningocoques ont connu un rebond sans précédent en France. "Une recrudescence importante des infections invasives à méningocoques a été observée au cours de la saison 2024-2025 avec un nombre exceptionnellement élevé de cas au mois de janvier 2025 (90 cas, données non consolidées)", a indiqué mercredi Santé publique France.

Et 50 décès ont été déclarés entre juillet 2024 et janvier 2025, dont 13 en janvier, essentiellement chez des adultes, dont des jeunes adultes, selon l'agence.

La hausse de janvier pourrait être liée partiellement à l'épidémie de grippe saisonnière, particulièrement importante. "C'est un terreau pour les méningocoques, qui se développent particulièrement en cas d'épisodes grippaux car les muqueuses sont particulièrement altérées", a précisé le ministre.

Pour toute l'année 2024, la France a enregistré 615 cas d'infections invasives à méningocoque, niveau record depuis 2010.