Ces restaurateurs qui refusent de contrôler l'identité en plus du pass vaccinal

REPORTAGE

"Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre pass sanitaire s’il vous plait ?" Cette petite phrase, Justin la répète plus d'une centaine de fois par jour. Et ce n'est pas près de s'arrêter pour ce directeur de restaurant. Et pour cause, le conseil constitutionnel a validé l'entrée en vigueur du pass vaccinal dès le 24 janvier . Une mesure qui prévoit notamment que les restaurateurs et autres cafetiers peuvent demander, en plus du pass vaccinal, une pièce d’identité. Un contrôle "optionnel", en cas de doute, qui pour la grande majorité des patrons ne sera pas appliqué.

"On n'est pas flics"

"On n'est pas flics", lâche Justin au micro d'Europe 1. "On joue le jeu du pass et on contrôle. Mais après s'il y a un doute, ce n'est pas à nous de vérifier." Car non seulement contrôler les papiers des clients prend du temps, surtout en heure de pointe, mais cela peut également rendre mal à l'aise. "J’ai des clients qui viennent eux même avec des clients de leur entreprise" explique au micro d'Europe 1 Emilie, restauratrice. "Si j'ai un doute et que je contrôle la carte d'identité de ce client devant mon habitué, ça peut générer des situations compliquées, la personne peut mal le prendre… Ça jette un froid direct quand la personne rentre dans mon restaurant."

>> LIRE AUSSI - Assouplissement des restrictions sanitaires : une très bonne nouvelle pour les Français

Une photo sur TousAntiCovid ?

Et la professionnelle d'enfoncer le clou : "Où est la notion de plaisir dans ces cas-là ?" Pourtant, une autre solution existe, et elle règlerait une grande partie des problèmes, selon Emilie : une photo sur l'application TousAntiCovid.