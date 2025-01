L'épidémie de grippe hivernale a continué à progresser en ce début d'année en France, en particulier à l'hôpital, avec une proportion des hospitalisations dues à cette maladie exceptionnellement élevée comparé aux années précédentes. Sanofi a dû livrer 250.000 nouvelles doses de vaccin face aux pénuries.

Face à l'épidémie de grippe, 87 hôpitaux ont déclenché le "plan blanc", dispositif qui permet de déprogrammer certaines opérations ou de rappeler des personnels en congés. La ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, avait d’ailleurs évoqué sur Europe 1 une "centaine" d'établissements hospitaliers ayant déclenché ce dispositif face à l'afflux de patients.

Dans les pharmacies, les vaccins contre la grippe commencent à manquer. Dans certaines régions, la demande a été tellement forte qu'environ 6.000 officines sur 20.000 se sont retrouvées sans aucune dose disponible. Heureusement, 250.000 nouvelles doses de vaccin ont pu être mises à disposition par Sanofi. Ces doses étaient d’ailleurs initialement prévues pour d'autres pays européens. Pour rappel, il est impossible de commander à nouveau des doses puisque chaque année, les pharmacies précommandent entre février et mars un nombre précis de vaccins selon les besoins de la région.

"Nous pouvons faire beaucoup"

Pour éviter les pertes, le laboratoire Sanofi produit alors en fonction de cette demande. Il ne reste donc pas de stock disponible. "On réagit dans l'urgence et c'est bien, mais nous pouvons faire beaucoup mieux en retenant les leçons de cet hiver et en se préparant dès maintenant à la prochaine saison hivernale. La production de vaccin anti-grippal, c'est 6 à 8 mois et donc il faut se mettre en ordre de marche dès aujourd'hui", a déclaré Charles Wolff, directeur de Sanofi, au micro d'Europe 1.

Les nouvelles doses devraient être disponibles dans les pharmacies dans les prochains jours et il est encore temps de se faire vacciner puisque la campagne de vaccination contre la grippe continue jusqu'au 31 janvier.