Pass vaccinal officiellement en vigueur : comment l'obtenir ?

Depuis ce lundi, exit le pass sanitaire. Place au pass vaccinal, beaucoup plus strict. Beaucoup de Français se posent la question suivante : comment savoir si notre pass fonctionne correctement ? Si vous avez un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire trois doses, votre pass vaccinal est activé depuis ce matin. Vous pourrez donc aller au restaurant, au cinéma, prendre le train ou l'avion comme avant. Deuxième cas de figure, vous n'avez que deux doses. Vous avez sept mois après la deuxième injection pour effectuer votre rappel pour que votre pass reste activé. Pour ceux qui ont été récemment contaminés et qui n'ont que deux doses, la dose de rappel reste obligatoire dans un délai de sept mois après l'infection et le certificat de rétablissement fait office de pass dans l'intervalle.

Le pass vaccinal accessible même avec une seule dose

On recense près de quatre millions et demi de Français qui n'ont reçu, à ce stade, aucune dose de vaccin. Pour eux, pas de restaurant, de cinéma, de théâtre. Impossible aussi de prendre les trains, les avions. Les non-vaccinés n'ont accès qu'aux établissements de santé munis d'un test négatif et aux meeting politiques. C'est l'exception du dispositif. Le pass vaccinal n'est pas demandé aux participants pour, étonnamment, les inciter à sauter le pas.

Tous ceux qui feront leur première injection avant le 15 février obtiendront leur pass vaccinal immédiatement, mais à deux conditions. Faire la deuxième injection dans un délai d'un mois et présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder dans l'intervalle aux différents lieux soumis au pass.