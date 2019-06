La météo du samedi 22 juin : amélioration progressive par l'Ouest, alerte orange levée

Le temps samedi sera marqué par une amélioration progressive par l'Ouest, selon les prévisions de Météo France.

Une tendance à l'amélioration

Le temps sera encore instable avec quelques averses de la Bourgogne et de l'Auvergne à toute la façade est du pays. Sur le Sud-Est et en montagne, ces averses prendront localement un caractère orageux. Dans l'après-midi, ce temps instable régressera vers les frontières de l'Est. Sur le reste du pays, la tendance sera à l'amélioration. Le temps sera sec et variable avec de belles éclaircies entrecoupées par quelques passages nuageux inoffensifs.

© Météo France

Des températures élevées

Les températures seront en hausse. Le matin, les minimales iront de 9 à 15 degrés, jusqu'à 16 à 21 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 20 à 24 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés ailleurs, jusqu'à 29 à 30 degrés en région PACA et en Corse.