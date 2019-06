Déjà frappés par des orages, 5 départements de Rhône-Alpes à nouveau en alerte

Cinq départements de Rhône-Alpes, déjà touchés il y a moins d'une semaine par des orages violents, accompagnés de chutes de grêle, sont placés par Météo France à partir de vendredi après-midi en vigilance orange. Sont concernés l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Des orages qui "prendront un caractère violent"

Météo France estime que ces orages "prendront un caractère violent et brusque, avec une forte activité électrique, de la grêle et des précipitations intenses en peu de temps (30 à 50 millimètres en une heure)". L'institut météorologique n'exclut pas des orages "ponctuellement violents" mais "plus localisés" dans les départements limitrophes en vigilance jaune. Les derniers orages devraient évacuer les Alpes vers minuit, précise Météo France.

Déjà des départements touchés par des orages

Samedi, des orages aussi violents que brefs, accompagnés de grêle et de fortes bourrasques, avaient déjà frappé neuf départements dans la région, provoquant la mort d'une touriste allemande en Haute-Savoie et causant d'importants dégâts notamment pour l'agriculture pour qui la facture devrait se chiffrer en "dizaines de millions d'euros". Entre 20 et 25 communes vont être reconnues en état de "catastrophe naturelle" après cet épisode, avait indiqué jeudi le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume.