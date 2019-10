La météo du mercredi 23 octobre : fortes pluies au sud, grisaille sur le nord-est

Le temps mercredi sera marqué par de fortes pluies au sud et par de la grisaille sur le quart nord-est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Alerte orange pour six départements

Mardi, six départements du sud de la France et l'Andorre ont été placés en vigilance orange pour des pluies et inondations jusqu'à mercredi soir, avec un pic attendu dans la nuit de mardi à mercredi. L'Aveyron, le Gard et le Tarn ont rejoint en fin d'après-midi les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et la principauté d'Andorre, en alerte depuis mardi matin. Les trois départements littoraux ont également été placés en vigilance orange pour des vagues submersion. Sur les six départements placés en vigilance orange jusque vers les premiers contreforts du Massif central, les précipitations se renforceront en cours de nuit en prenant un caractère orageux marqué. Les orages pourront alors être violents, accompagnés d'une activité électrique intense, de fortes rafales de vent et de chutes de grêle. Fait aggravant, les vents très forts engendrant de fortes vagues, combinées avec une surélévation importante du niveau de la mer, empêcheront un bon écoulement des cours d'eau vers la mer.

Fortes pluies au sud

Au lever du jour, des pluies temporairement modérées et orageuses affecteront l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon. A intérieur de ce système pluvieux, les précipitations seront particulièrement marquées et orageuses sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et l'Ariège, de l'Hérault vers la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Ce vaste ensemble perturbé se décalera vers l'est et touchera Auvergne-Rhône-Alpes l'après-midi. Les pluies orageuses les plus intenses se décaleront lentement vers l'est, et balaieront l'arc méditerranéen en journée pour se situer en soirée de la vallée du Rhône à un bon tiers sud des Alpes et sur la façade occidentale de la Corse. Les cumuls seront importants et engendreront des problèmes de montées des cours d'eau.

Grisaille dans le nord-est

Sur le quart nord-est du pays, la grisaille sera de mise avec de fréquentes plaques de nuages bas donnant quelques gouttes ici ou là. L'après-midi, quelques troués seront probables mais le ciel sera souvent voilé de nuages élevés. De la Bretagne vers les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, jusqu'en Aquitaine l'après-midi, le ciel sera le plus souvent couvert, des averses se produiront dès la mi-journée sur le sud-ouest.

Le vent de large secteur sud-est sera très fort sur le quart sud-est du pays, les rafales seront de l'ordre de 80 à 90 km/h, voire 100 km/h par endroits. Ces vents forts associés à une surélévation du niveau de la mer généreront de fortes vagues et des phénomènes de submersion sur les endroits les plus exposés. Des phénomènes tourbillonnaires ne seront pas à exclure également.

Les températures minimales seront de l'ordre de 6 à 10 degrés sur la moitié nord du pays, 10 à 15 sur la moitié sud, avec 15 à 20 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales s'échelonneront de 14 à 21 degrés des côtes de la Manche vers la grande Bleue.