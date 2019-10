Météo-France étend son alerte orange pluie-inondation : six départements du sud de la France concernés

Six départements du sud de la France et Andorre sont placés en vigilance orange pluies et inondations jusqu'à mercredi soir, avec un pic attendu dans la nuit de mardi à mercredi, un an après les inondations meurtrières qui ont eu lieu dans l'Aude.

L'appel à la prudence de Christophe Castaner

Face à cet épisode, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a lancé mardi un appel "à la plus grande prudence et au respect des consignes diffusées par les préfets et les maires", assurant, dans un communiqué, de "l'engagement de tous les services de l'État, mobilisés pour la protection des populations et des biens. Tandis que les préfectures des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont activé leur Centre opérationnel départemental, et annoncé la mobilisation respective de 246 et 340 sapeurs-pompiers, la Sécurité civile a elle déployé "à titre préventif" un dispositif comptant 90 sapeurs-pompiers, 70 sapeurs-sauveteurs et trois hélicoptères.

L'Aveyron, le Gard et le Tarn ont rejoint en fin d'après-midi les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et la principauté d'Andorre, en alerte depuis mardi matin, selon le bulletin de Météo-France de 16 heures. Les trois départements littoraux sont également en vigilance orange pour des vagues submersion. Cet "épisode méditerranéen pluvio-orageux marqué" nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée intervient un an après d'importantes inondations dans l'Aude, dues à un phénomène identique, ayant fait 14 morts et plus de 200 millions d'euros de dégâts.

Jusqu'à 250 mm de pluie localement

À l'heure actuelle, "les pluies concernent le littoral des Pyrénées-Orientales, l'est de l'Aude et l'ensemble du département de l'Hérault, ainsi que l'ouest du Gard et l'est de l'Aveyron", selon Météo-France. Mais dans les heures à venir, des orages vont produire "de forts cumuls de pluie, de l'ordre de 30 à 80 mm en quelques heures". "Outre l'activité électrique", les prévisionnistes craignent également "des chutes de grêle et de très fortes rafales de vent". Météo-France estime les cumuls prévus sur l'ensemble de l'épisode "de l'ordre de 100 à 150 mm de façon généralisé, localement 200 à 250 mm". Ces alertes orange sont valables jusqu'à mercredi, 20 heures.