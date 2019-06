La météo du dimanche 23 juin : la chaleur s'installe sur le pays

Les fortes chaleurs vont s'installer dimanche sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Cette journée sera marquée par la montée des températures. Les minimales varieront entre 12 et 18 degrés en général, et autour des 20 degrés près de la Méditerranée.

Jusqu'à 35 degrés sur le Sud-ouest

L'après-midi, les maximales grimpent pour atteindre 23 à 28 près des côtes, 27 à 31 degrés sur une grande partie du pays pour frôler les 35 sur le Sud-ouest. Côté ciel, la journée s'annonce largement ensoleillée sur le sud et une grande partie est du pays. Sur l'ouest, entre les côtes atlantiques et les régions proches de la Manche, le ciel ne sera que partiellement voilé, avec des nuages un peu plus épais vers la Bretagne, pouvant donner une ou deux gouttes, plutôt en matinée.