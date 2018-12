La météo de jeudi : un ciel encore gris et des gelées matinales au nord

Jeudi, la grisaille sera présente au lever du jour dans le Val de Saône. En journée, l'évolution sera peu favorable, le ciel restera gris. Ailleurs sur la moitié est, le ciel sera assez lumineux dans l'après-midi avec quelques éclaircies, indique Météo-France dans son dernier bulletin.

De rares éclaircies. Du golfe du Lion à la Côté d'Azur et sur la Corse, les nuages bas resteront nombreux et donneront des précipitations éparses. Sur la moitié ouest, le ciel restera gris toute la journée apportant de la bruine par endroits. Sur le piémont pyrénéen, le temps sera moins maussade, le soleil faisant quelques apparitions.

Des températures négatives par endroits. Les gelées s'étendront sur la moitié nord avec -6 à -2 degrés sur le nord-est, -2 à 2 degrés ailleurs sur le nord du pays et du massif Central au Centre-Est. De faibles gelées sont attendues en Provence. Dans le Sud-Ouest, elles seront comprises entre 0 et 4 degrés et il fera plus doux sur la côte atlantique avec 5 à 9 degrés et en bord de Méditerranée avec 5 à 10 degrés. L'après-midi, les températures seront comprises entre 3 et 7 degrés du Nord-Est à la Normandie, 7 à 13 degrés sur le reste du pays, voire 10 à 15 degrés dans le Sud-Est.