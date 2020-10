La menace terroriste à "un niveau extrême" en France

En France, la menace terroriste a rarement été aussi élevée. Après plusieurs attaques terroristes en moins de trois semaines - deux blessés rue Nicolas Appert devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et la mort de l'enseignant Samuel Paty, décapité par un jeune homme de 18 ans pour avoir montré des caricatures du prophète -, les appels à la haine contre la France pullulent. Ils ont notamment augmenté après les appels en faveur de la liberté d'expression et de la republication de caricatures de Mahomet du président Emmanuel Macron, en plein procès des attentats de janvier 2015.

Le directeur de la DGSI, le renseignement intérieur, a même évoqué une menace à un "niveau extrême" auprès des préfets réunis en visioconférence, lundi matin, en présence du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.

Les célébrations de la Toussaint sous surveillance

Récemment, une agence proche d'Al Qaida a appelé à cibler la France. Les menaces visent Charlie Hebdo, Emmanuel Macron, mais aussi les imams modérés qui ont condamné publiquement les attaques terroristes. En ligne, les appels à la haine se multiplient. Une avocate, partie civile au procès des attentats de 2015, a été récemment menacée de mort. L'homme responsable a été condamné à trois ans de prison lundi.

Le ministère de l'Intérieur et le directeur de la police nationale appellent donc les forces de l'ordre à une vigilance accrue et prioritaire. Les célébrations de la Toussaint approchent et les symboles de la chrétienté pourraient être des cibles.