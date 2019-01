La Favière, commune du Jura, a été la ville la plus foudroyée de France en 2018

La Favière n'a pas été épargnée l'an dernier. La petite commune du Jura, qui compte moins de 100 habitants, a été la ville française qui a subi le plus d'impacts de foudre au km2 en 2018, selon les données de la filiale de Météo France, Météorage.

La Corse est la région la plus touchée. 14,48 éclairs au sol au km2 ont été recensés à La Favière, et ce alors que l'année 2018 a été l'année la plus orageuse depuis au moins 30 ans, et la création en 1987 du réseau national de détection de la foudre. En effet, en 2018, la France a connu près de 725.000 éclairs au sol et 296 jours d'orage.

2018 la plus chaude mesurée en France (https://t.co/wsKJ7hzbM3) mais aussi la plus foudroyée depuis l'installation des capteurs il y a 30 ans selon Météorage : https://t.co/URukBwt9dF - #Corse, #BouchesduRhône & La Favière (#Jura) parmi les plus concernés (#orage) pic.twitter.com/MwwHmqMvoe — Météo Villes (@Meteovilles) 3 janvier 2019

Si La Favière est la commune la région la plus foudroyée, la région la plus touchée en 2018 est la Corse, tandis qu'au niveau des départements, les Bouches du Rhône sont la zone la plus concernée.