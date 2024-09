«On respire» : les vacanciers de septembre profitent de l'arrière-saison à Valras-Plage

Pas d'enfants, moins d'arnaques et toujours du beau temps… 27% des Français partent en septembre, soit autant qu’en juillet. Une tendance en hausse, qui s'explique par des séjours beaucoup plus abordables en arrière-saison mais ce n'est pas la seule raison.

"On respire"

À Valras-Plage, dans l'Hérault, le prix d'une location saisonnière a atteint des sommets durant le plein été. Raison pour laquelle ce couple sans enfant a pour la première fois choisi de partir en septembre cette année. "On est à 600 euros pour la semaine pour une petite maisonnette. C'est vrai que c'est compliqué pour nous de partir en vacances. Si on était partis en plein été, ça nous aurait coûté 400 euros de plus pour la même chose", expliquent-ils.

Deux mots d'ordre : un budget moins élevé et une tranquillité. L'autre avantage du mois de septembre, selon cette retraitée. "En juillet et août, ce n'est pas possible d'approcher de l'eau à la plage. Les restaurants, n'en parlons pas, on n'arrive pas à avoir de place. C'est invivable. Là, on respire", soutient-elle.

Des touristes avec un meilleur pouvoir d'achat

S'il y a moins de touristes qu'en août, la clientèle du mois de septembre aurait un meilleur pouvoir d'achat, juge Christophe, gérant d'une boutique de souvenirs. "En août, le panier va être de 10-15 euros, en septembre plutôt de 20-30 euros. C'est une clientèle qui a un peu plus d'argent", avance-t-il.

Ici, les commerçants et les vacanciers préfèrent également le mois de septembre pour des raisons de sécurité. Car la fin de la haute saison rime aussi avec la baisse de la petite délinquance.