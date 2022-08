«La Corse ne ferme pas» : trois jours après les intempéries, les vacances reprennent

En Corse, les vacances reprennent enfin pour les touristes après les intempéries. Trois jours après la tempête meurtrière qui a fait cinq morts et une vingtaine de blessés sur l'île et d'énormes dégâts en Balagne et dans la région de Cargèse. Les campeurs évacués retrouvent leurs tentes et mobil home et les touristes qui ont réservé leur séjour sur l'île sont bel et bien au rendez-vous. À la sortie de l'aéroport d'Ajaccio, sac sur le dos, Léonie, accompagnée de ses frères et sœur, grimpent dans un mini car, pressés de rejoindre leurs parents. "Nos parents étaient sur le bateau et ils ont été en plein milieu de la tempête et ils nous ont tout raconté. On a eu une petite frayeur, mais on est venu quand même les rejoindre", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"On a perdu deux jours de réservation, mais c'est logique"

Les images de la tempête sont dans toutes les têtes, mais pas question pour Sandrine d'annuler ses vacances. "Elles démarrent pour moi. On a un peu d'appréhension avec ce qui vient de se passer, mais on y va quand même. On a vérifié la météo tout de même avant de prendre l'avion." Pour Anne, qui vient de Bretagne, c'est l'heure du retour après quinze jours passés sur l'île. "On ne part pas à cause de la tempête. On était dans un petit village et les gens sont hyper solidaires. Ils sont venus nous aider à débarrasser, à nettoyer. Donc on reviendra", sourit-elle.

Francis est taxi dans le sud de la Corse et il ne manque pas de clients. "Pour l'instant, ça ne nous a pas mis la saison en l'air. Après, malheureusement, il a ces deuils, il y a cinq victimes", regrette le professionnel. Benoît Chaudron dirige deux hôtels à Ajaccio et Porticcio. Il est vice-président de l'Umih en Corse, le principal syndicat des hôteliers restaurateurs. "Le téléphone continue à sonner, les réservations continuent à tomber. On a vu effectivement les deux jours de tempête, un calme. On a perdu deux jours de réservations, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que les gens se renseignent. Mais non, la Corse ne ferme pas le moins du monde." De nombreux touristes sont encore attendus pour l'arrière-saison. L'an dernier, plus de 3 millions de personnes ont posé leurs valises en Corse entre avril et septembre.