Corse : au lendemain de la tempête, les vacanciers de retour dans les campings

C'est un retour à la normale pour beaucoup de vacanciers. Au lendemain des orages violents qui ont fait cinq morts et une vingtaine de blessés en Corse, selon un bilan toujours provisoire, les touristes reviennent dans les campings de l'île de Beauté, où la tempête s'est déchaînée. "On est revenu, il n'y avait pas de raison de ne pas revenir", explique Anthony, l'un d'entre eux, au micro d'Europe 1. "Comme on dit, après la pluie vient le beau temps", ajoute ce vacancier.

Fanny, qui est venue de la Côte d'Azur, garde encore en tête les images du déluge. "Ce nuage arriver, ce vent se mettre à souffler... Ça été impressionnant, surtout pour des vacanciers de se retrouver au milieu de cette tempête", évoque-t-elle.

Une opération d'évacuation qui s'est bien déroulée

À 10 ans, Ruben se souviendra longtemps de ses vacances en Corse : "Ça m'a stressé parce que je me suis dit que quand tous les arbres vont tomber, ça va être n'importe quoi !" Pour Sandrine, évacuée dans le camping de Porticcio avec ses enfants et son mari, l'organisation a été parfaite. "On avait le choix : soit on pouvait partir et on pouvait dormir dans notre camionnette, ou sinon on nous relogeait", affirme la vacancière.

"On a été relogés dans un bungalow gracieusement", souligne-t-elle, "mais en tout cas, ils ont fait attention, ils ont fait le tour pour vérifier qu'il n'y avait plus personne dans les tentes. Depuis deux jours, ils débitent les arbres, ils nettoient." Nathalie Casalta est la propriétaire d'un camping situé près d'Ajaccio, et reste marquée par ces intempéries. "On ne peut pas imaginer que ça puisse nous arriver, pas dans un camping où dans un lieu où il y a de la liesse, de la joie, de la convivialité..."

Les touristes rencontrés par Europe 1 assurent vouloir poursuivre leurs vacances, aller à la plage ou au restaurant et s'amuser.