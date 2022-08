Corse : après les intempéries, l'heure est au nettoyage et à la réparation des dégâts

Deux jours après les terribles intempéries qui ont tué cinq personnes et dévasté une partie de l'île, la Corse panse ses plaies. Il faut désormais réparer les dégâts. Il y a encore beaucoup de monde engagé ce samedi matin et des renforts sont arrivés du Continent. 40 techniciens de chez Enedis et ce samedi midi, 1.500 personnes restent privées d'électricité dans le secteur de Cargèse et 500 en Balagne, les deux endroits les plus touchés par la tempête.

À Piana, des mois pour récupérer les épaves des bateaux et nettoyer la côte

Et il y a de grands chantiers en cours car des pylônes électriques sont tombés dans des zones difficiles d'accès. Plusieurs hélicoptères sont engagés dans ces opérations pour hélitreuiller le matériel et appuyer les techniciens au sol. À Cargèse, la population peut à nouveau boire l'eau du robinet. Privés de courant, le réseau ne fonctionnait plus. Des groupes électrogènes viennent d'être installés. Sur cette façade ouest de l'île, plusieurs centaines de personnes n'ont toujours pas de réseau téléphonique et Internet.

À Girolata, où un pêcheur a trouvé la mort, mais aussi à Piana, de nombreux bateaux se sont échoués et il faudra sans doute des mois pour récupérer les épaves et nettoyer la côte. De nombreux débris sont visibles sur les rochers. À Sagone et à Cargèse, plusieurs habitants s'attellent d'ailleurs au ramassage de ces morceaux de bateaux, éparpillés un peu partout.

Un peu partout en Corse, il a également fallu nettoyer des rues boueuses, jonchées de détritus divers, emportés par les vents, dégager les arbres des branches tombées au sol, notamment dans les campings de la région de Sagone et Calvi. Et si, ici ou là, des routes et des équipements ont été endommagés, les infrastructures essentielles au fonctionnement de l'île ont tenu. La Corse a souffert mais n'est pas dévastée.