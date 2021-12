La chute du niveau en maths des Français, un drame scolaire et économique

EDITO

Alors qu'elles sont la voie royale vers des écoles prestigieuses comme HEC ou l'Essec, les classes préparatoires économiques et commerciales ont perdu 9% de leurs effectifs l'an passé selon l'association des professeurs de la filière. C'est très inquiétant, si l'on comprend les causes de cette baisse et cela devrait même faire l'objet d'une vraie prise de conscience politique.

En cause, le tarissement des élèves en maths

Que les effectifs en classe prépa diminuent en soi, ce n'est pas forcément un drame. Mais si on regarde pourquoi ça baisse, on se rend compte que c'est lié au tarissement du nombre d'élèves qui étudient les mathématiques au lycée, conséquence directe de la réforme du baccalauréat qui a abouti à une diminution du nombre d'élèves formés en mathématiques. Les maths étant sortis du tronc commun, il y a des élèves qui arrêtent les maths en seconde.

L'effet est doublement négatif. On a à la fois de moins en moins d'élèves en mathématiques, mais on a également une diminution du niveau des élèves en mathématiques. Et là, les chiffres sont absolument catastrophiques. Dans le dernier classement Timms, le classement international qui mesure les performances des élèves de quatrième et de CM1, la France arrive en dernière position de tous les pays de l'Union européenne en CM1 et en avant dernière position pour le niveau des élèves de quatrième, juste devant la Roumanie.

Si on regarde le fameux classement Pisa, qui est lui aussi très connu, on voit également une baisse très forte du niveau de nos élèves, y compris celui des meilleurs, dont la situation devient incroyablement inégalitaire et critique en maths.

>> LIRE AUSSI - Le violon, une nouvelle arme pour lutter contre le décrochage scolaire

Un drame économique absolu

Cette raréfaction des talents en mathématiques est un drame absolu, parce que l'on est au cœur de la troisième révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle... Ce que l'on veut en France, c'est essayer de produire des innovations dans ces secteurs. D'ailleurs, c'est tout l'objet du programme France 2030 qui a été présenté il y a quelques semaines par le président de la République.

Le problème, c'est qu'on ne peut pas produire des innovations radicales sans avoir des scientifiques. On ne peut pas être bon dans le domaine de l'innovation si on n'a pas des gens qui sont très bien formés en mathématiques. Cela a été le cas en France il y a quelques années, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Il faut malheureusement regarder la réalité en face.

La réalité, c'est que la France est devenue un pays sous-développé en mathématiques et que cela pourrait se traduire par une économie elle-même sous-développée. La baisse du niveau en maths est aggravée par les écarts de dotation entre l'université et les classes préparatoires. La diminution des budgets dans l'enseignement supérieur, qui est catastrophique en France, a abouti à une dégradation du niveau de nos universités, y compris en sciences.