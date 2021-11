Évaluations : les élèves ont-ils rattrapé le retard accumulé pendant le confinement ?

Les résultats des évaluations des élèves en début de CP, CE1 et 6ème montrent que les retards constatés en français et en mathématiques après le premier confinement de 2020 ont été résorbés, selon le ministère de l'Éducation nationale. C'est en effet la bonne nouvelle de cette après-crise sanitaire : tous les élèves reviennent à leur performance de 2019, avec même certaines petites améliorations pour la comparaison de nombres ou la reconnaissance de lettres en CP.

Des lacunes en lecture

Mais le gros point noir reste la maîtrise de la lecture à l'oral en 6ème, ce qu'on appelle le test de fluence. Un tiers des élèves à l'entrée en sixième n'ont qu'un niveau CE2, et c'est notamment vrai en éducation prioritaire, comme l'explique Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Education nationale. "On est encore sur un niveau de fluence, c'est-à-dire de capacité à lire avec aisance à l'oral à voix haute, qui est insuffisant en 6ème. C'est quelque chose que l'on savait déjà l'année dernière. Mais la lecture est une grande cause nationale parce que l'on a tous conscience qu'il y a une urgence collective. Pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, dans les bibliothèques municipales... Partout, il faut faire lire", appelle-t-il.

Les écarts entre les élèves défavorisés et les autres diminuent en revanche en primaire, sauf entre le milieu du CP et le début du CE1. Un constat qui ne s'explique que par une seule hypothèse pour le ministère : "l'effet vacances scolaires". Les enfants qui ne lisent pas ou n'ont pas de cahiers de vacances régressent plus que les autres. Une étude doit justement être lancée rue de Grenelle.