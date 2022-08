La canne de Provence : quelle est cette plante aux propriétés dépolluantes ?

La canne de Provence ressemble à un roseau ou à un bambou, mais n’en a pas la noblesse. Elle mesure de un à six mètres, selon les variétés. Cette plante a une particularité : elle sait dépolluer les sols. Elle mange, en quelque sorte, les métaux lourds. Une découverte étonnante qu'a faite, il y a dix ans, une chimiste française.

Une des plantes les plus nuisibles du monde

À côté de son laboratoire, la chercheuse Claude Grison coupe les tiges épaisses et vertes des cannes de Provence. Ces plantes sont parmi les plus nuisibles du monde. Et pourtant, elles servent désormais à dépolluer les sols d'anciennes usines, souvent imprégnés de métaux lourds et de produits chimiques.

Des molécules dépolluantes

"J'ai effectivement découvert une plante que je trouve toujours géniale et qui a cette propriété de se développer sur un sol très, très contaminé", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Elle est capable d'extraire le zinc du sol, de le stocker dans ses feuilles, de survivre alors que toutes les autres plantes ont disparu". Une plante miracle que Claude Grison réduit en poudre. Réunir chimie et écologie, c'était justement le défi de la chercheuse.

"En fait, c'est vraiment super pour l'écologie scientifique, c'est performant. Avec des solutions basées sur la nature, on peut rivaliser avec la chimie conventionnelle. J'ai un très bel encouragement pour toutes ces techniques", confie-t-elle sur Europe 1. Depuis deux ans, Claude Grison vend ses molécules dépolluantes à des entreprises cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques.