Julien Doré, Denis Brogniart, Emmanuel Macron... Des célébrités souhaitent un joyeux anniversaire à un jeune homme autiste

Maxence, jeune homme autiste, s'apprête à fêter ses 18 ans. N'ayant pas "un seul ami à inviter" à son anniversaire, sa maman a décidé de s'en remettre à la bienveillance des réseaux sociaux "pour lui rendre cette date mémorable malgré tout". La publication a explosé et des célébrités comme Julien Doré ou Emmanuel Macron ont souhaité un joyeux anniversaire à Maxence.

Joyeux anniversaire Maxence ! Voici le message que l'on peut lire sur les réseaux sociaux depuis le samedi 22 mars. Marie, maman du jeune homme de bientôt 18 ans, a posté un message sur la plateforme X afin de recueillir des messages souhaitant un joyeux anniversaire à son fils autiste. "Étant autiste, il n'a malheureusement pas un seul ami à inviter. Pour lui rendre cette date mémorable malgré tout, j'aimerais recueillir des vidéos de 'bon anniversaire' de personnes connues ou moins connues mais bienveillantes", écrit-elle.

Son post a été vu plus de 14 millions de fois, a recueilli de nombreuses réponses, signe de bienveillance et de solidarité et des célébrités comme Julien Doré, Camille Combal, Samuel Étienne, Denis Brogniart ou encore Emmanuel Macron ont souhaité un joyeux anniversaire à Maxence, qui soufflera ses 18 bougies le 13 avril.

Mon fils Maxence aura 18 ans dans quelques jours. Étant #autiste, il n'a malheureusement pas 1 seul ami à inviter. Pour lui rendre cette date mémorable malgré tout, j'aimerais recueillir des vidéos de "bon anniversaire" de personnes connues ou moins connues mais bienveillantes 🙏🏻 — Marie 🌺 (@mr_0183) March 22, 2025

"Si tu as besoin d'un stage, c'est bon pour les cuisines de l'Élysée"

Ce mercredi dans une vidéo publiée sur X, le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité à son tour un joyeux anniversaire à Maxence. "Bonjour Maxence. Ta maman a eu une formidable idée, elle a demandé des petits messages, alors moi, je voulais te souhaiter un très bel anniversaire", dit le chef de l'État.

Après lui avoir souhaité "plein de bonheur et plein de projets", Emmanuel Macron a offert, comme cadeau, la possibilité à Maxence de faire un stage à l'Élysée. Après avoir été en CAP cuisine, le jeune homme est actuellement en CAP pâtisserie. "J'ai cru comprendre que tu voulais faire un cursus en pâtisserie. Si tu as besoin d'un stage, c'est bon pour les cuisines de l'Élysée. Dans nos cuisines, à la pâtisserie, il y a des chefs formidables. Si ça te tente de passer quelques semaines, quelques mois, en stage ici : tu es le bienvenu !", explique le président de la République.

"T'es un super mec, avec de belles valeurs, avec ta sensibilité, avec tes différences. Mais ces différences, ce sont parfois des richesses donc aie confiance en toi au quotidien ! T'es un mec en or !", souligne Denis Brogniart dans une vidéo également postée sur X. L'animateur phare de TF1 a déjà rencontré Maxence quelques années auparavant.

"Je t'embrasse très fort et je te souhaite un très joyeux anniversaire ! Tu es le bienvenu, avec ta maman, sur la tournée ! Ça sera un plaisir de vous accueillir", dit de son côté le chanteur Julien Doré, actuellement en tournée des Zéniths.