Journée mondiale des gauchers : quelles sont les différences avec les droitiers ?

Quel est le point commun entre Lady Gaga, Barack Obama et Angelina Jolie ? Vous vous doutez désormais qu'ils sont tous gauchers, tout comme environ neuf millions de Français. Utiliser des ciseaux, passer les vitesses de voiture, écrire… Autant de tâches qui peuvent s'avérer plus complexes pour les gauchers. Et pour cause : ils ne sont que 10 % de la population mondiale et vivent donc dans un monde fait par et pour les droitiers, explique Peggy Gérardin, chercheuse en neurosciences à l'Inserm.

Tous un peu asymétrique

"Les gauchers n'ont pas d'atout particulier, mais plutôt un désavantage. L'enfant, puis l'adulte, puisqu'il est dans un monde de droitiers, pour certaines tâches, il va falloir qu'il se recadre. Lorsque l'on est gaucher, on s'en rend très bien compte. Ils s'en plaignent et on les comprend", détaille la chercheuse. On sait aujourd'hui que c'est l'hémisphère droit qui commande la main gauche et inversement, sans qu'aucun scientifique ne sache encore expliquer pourquoi.

Et la notion même de gauchers droitiers est à nuancer, selon Peggy Gérardin. "Les scientifiques se demandent pourquoi il y a des gauchers. Mais en fait, on sait aussi très bien qu'on est tous un petit peu asymétrique : jamais vraiment complètement droitiers, jamais complètement gauchers. C'est très rare dans la population générale. Les gens se disent gauchers, droitiers avec l'acquisition de l'écriture. Vous pouvez balayer avec la main gauche en fait, sans même s'en rendre compte", complète-t-elle. Impossible donc d'affirmer scientifiquement que les gauchers seraient plus intelligents ou meilleurs en sport. Par exemple, Rafael Nadal est droitier dans sa vie quotidienne, mais gaucher sur un court de tennis.