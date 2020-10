Jogging, réunions en visio et photos de pain : le reconfinement vu par les réseaux sociaux

Bienvenue dans Confinement, saison 2 ! Au regard de la progression fulgurante de l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a officiellement annoncé le reconfinement de la population pour une durée d'au moins quatre semaines, à compter de vendredi. Il n'en fallait pas plus aux internautes pour s'emparer de cette nouvelle et s'en désoler, en rire ou s'en inspirer. Petit florilège des réactions les plus originales à l'annonce de ce reconfinement automnal.

Le télétravail perturbé par Netflix ?

"J’ai l’impression de vivre le scénario d’un film catastrophe, mais le plus long de l’histoire", confiait ainsi un internaute à 18 heures, deux heures avant l'allocution présidentielle. Avec plus de 32 millions de téléspectateurs, elle a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, avec plus de 500.000 tweets sur Emmanuel Macron et le reconfinement mercredi soir.

Le mot d'ordre ? Le déjà-vu, d'abord, pour le travail. "On va tous se retrouver en télétravail, c'est reparti pour les Netflix à gogo plutôt que de bosser", écrit Mehdi. Pour Clémence, ce télétravail se fera dans des conditions plutôt agréables.

Réjouissons-nous un peu, en ces temps sombres.

C'est le retour des parties d'Among Us avec les amis, du binge-watching Netflix, du télétravail en slip, des horaires "à peu près", de la localisation "partout dans le monde" de Tinder, des apéros en visio.

Prenez soin de vous. — Clémence Perrault (@ChocoClemence) October 28, 2020

Du pain sur Instagram

Autre fait marquant du premier confinement, les fameuses réunions Zoom vont faire leur retour. Elles rappellent des bons souvenirs à Sophie : "On va pouvoir de nouveau picoler pendant nos réunions, c’est génial". Une autre personne met en perspective le retour de ces réunions Zoom avec la longueur des files d'attente devant les salons de coiffure.

Je viens de passer devant un coiffeur où 10 personnes faisait la queue avant même l'ouverture. Pire qu'un laboratoire. Des gens veulent être prêts pour les réunions zoom — It’s Kelly, right ? (@WankyDays) October 28, 2020

Le reconfinement signifie également le retour de la cuisine faite maison ! "J'ai ressorti mes recettes du confinement, je suis prêt à épater Instagram", se vante un internaute. Alors que Sissen prévient : "Je ne supporterai pas une deuxième vague des photos de vos gâteaux et pain fait maison." D'autres imaginent même des règles pour ce mois de novembre qui s'annonce très particulier.

Règles du confinement Part II :

- Merci de ne pas narguer les gens avec vos «baraques à la campagne», heureuse pour vous mais on veut pas savoir

- Les célébrités : DON’T

- Les journaux intimes de confinement, on s’en passera

- Les applaudissements

- Les photos de pain — Jennifer Padjemi (@jenniferpadjemi) October 28, 2020

Une liste pour rire ou pleurer ?

Il était aussi impossible de passer à côté de ceux qui ont fait parler d’eux sur les réseaux sociaux, pendant le confinement, à sortir tels des zombies. Depuis le 11 mai, ils ont totalement disparu. « Ça y est, les joggeurs vont revenir nous hanter tous les jours et tous les soirs. Au secours", appelle un internaute.

Enfin, un autre utilisateur des réseaux sociaux a fait sa liste de courses et la partage pour le caddie du jour : papier toilette, tondeuse à cheveux, farine, cartouches d'imprimante pour attestations, internet, de l’argile pour la poterie, du Proust, de l’alcool, des mains et une fenêtre pour applaudir à 20 heures, encore plus d'alcool, et enfin nos yeux pour pleurer.