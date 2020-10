Coronavirus : Emmanuel Macron annonce le reconfinement de tout le pays dès vendredi

Emmanuel Macron a annoncé mercredi, le retour du confinement sur tout le territoire national "à partir de vendredi" et jusqu'au 1er décembre, a minima. "J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné", a précisé le chef de l'Etat qui a également ajouté qu'il durerait a minima, jusqu'au 1er décembre.

Ecoles ouvertes, restaurants fermés

"Ce confinement sera adapté sur trois points principaux : les écoles resteront ouvertes le travail pourra continuer les Epahd et les maisons de retraite pourront être visités", a-t-il complété. "Restez au maximum chez vous, respectez les règles", a exhorté mercredi Emmanuel Macron. "Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous", a poursuivi le chef de l'Etat, selon qui "la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous".

"Les commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels, notamment les bars et restaurants seront fermés", a indiqué le chef de l'Etat, qui a par ailleurs annoncé de nouvelles aides pour les entreprises "fermées administrativement".