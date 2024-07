JO de Paris 2024 : métro, RER, tramway... Quelles seront les stations fermées ce vendredi ?

Se déplacer dans Paris et ses alentours ce vendredi 26 juillet va demander beaucoup d'anticipation. Alors que les yeux du monde seront rivés, dans la soirée, sur la Seine, où se tiendra la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, d'importantes perturbations sont à prévoir sur les rails, dans les airs et sur les routes.

Le ministre des Transports, Patrice Vergriete, n'a pas exclu ce jeudi matin sur RMC une fermeture totale du boulevard périphérique. Par ailleurs, aucun train ne partira après 16h des gares d'Austerlitz, de Lyon et de Bercy, tandis que les avions seront cloués au sol à Orly, Bercy et même à Beauvais. Quant aux transports en commun, de nombreuses stations de métro seront fermées et certaines lignes seront partiellement interrompues. Europe 1 vous en dresse la liste exhaustive.

Sur le métro

Ligne 1 : En plus de la station Concorde, fermée depuis le 17 juin afin de permettre l'installation des infrastructures olympiques, les arrêts Champs-Élysées-Clemenceau et Tuileries ne seront pas desservis ce vendredi. S'ajouteront, à partir de 13h, les stations Saint-Paul et Hôtel-de-Ville.

Ligne 4 : La station Cité, située en plein cœur de la capitale, à proximité de la cathédrale Notre-Dame, sera fermée toute la journée. Les grilles y sont déjà baissées depuis le 18 juillet.

Ligne 5 : Entre 18h et 21h30, il sera impossible d'emprunter la ligne 5 aux stations Gare-d'Austerlitz, Saint-Marcel, Campo-Formio et Place-d'Italie. La station Quai-de-la-Rapée sera, quant à elle, fermée toute la journée.

Ligne 6 : C'est l'une des lignes les plus affectées par les festivités autour de la cérémonie d'ouverture. La plus aérienne des lignes de métro parisiennes sera entièrement inaccessible, sur l'ensemble de la journée, entre Charles-de-Gaulle-Étoile et La Motte-Picquet-Grenelle. Ainsi, les stations Kléber, Boissière, Trocadéro, Passy, Bir-Hakeim et Dupleix n'accueilleront pas de public. Et ce n'est pas tout puisqu'entre 18h et 21h30 la ligne sera entièrement fermée. Des correspondances en bus seront toutefois assurées à Nation, Bercy, Denfert-Rochereau, Raspail, Montparnasse, La Motte-Picquet–Grenelle, Charles-de-Gaulle–Etoile, Daumesnil et Pasteur.

>> LIRE AUSSI - Prolongement de la ligne 14 : une inauguration dans les temps après un chantier colossal

Ligne 7 : Cette ligne, qui longe la Seine sur quelques kilomètres dans le centre de Paris, sera interrompue toute la journée entre Palais-Royal-Musée-du-Louvre et Jussieu. Les stations Pont-Neuf, Châtelet, Pont-Marie et Sully-Morland seront donc inaccessibles, tout comme Place-d'Italie entre 18h et 21h30.

Ligne 8 : Ce vendredi, les trains ne marqueront pas l'arrêt à Concorde - comme c'est le cas depuis le 17 juin - mais également à Invalides, de 13h à fin de service, et aux stations La Tour-Maubourg et École-Militaire à partir de 23h15.

Ligne 9 : Cette ligne, qui dessert notamment l'ouest parisien, sera amputée d'une bonne partie de son tracé sur l'ensemble de la journée. En effet, aucun train ne desservira les stations situées entre Miromesnil et Porte-de-Saint-Cloud, c'est-à-dire Saint-Philippe-du-Roule, Franklin-D. Roosevelt, Alma–Marceau, Iéna, Trocadéro, Rue-de-la-Pompe, La Muette, Ranelagh, Jasmin, Michel-Ange-Auteuil, Michel-Ange-Molitor et Exelmans.

Ligne 10 : Les stations Michel-Ange-Molitor et Michel-Ange-Auteuil seront fermées toute la journée tandis que Javel-André-Citroën sera inaccessible entre 18h et 23h15.

Ligne 11 : Positionnée côté Seine, comme sur la ligne 7, la station Châtelet, par ailleurs ouverte sur les autres lignes, sera fermée toute la journée sur la ligne 11. Tout comme Hôtel-de-Ville et Rambuteau à partir de 13h.

Ligne 12 : Les trains ne marqueront pas l'arrêt à Assemblée-nationale de 13h à fin de service. La station Concorde sera fermée toute la journée, comme les usagers en ont désormais l'habitude depuis le 12 juin.

Ligne 13 : Aucun train ne s'arrêtera à Champs-Élysées-Clemenceau ce vendredi et les rames ne marqueront pas l'arrêt à Invalides, de 13h à fin de service, ainsi qu'aux stations Saint-François-Xavier et Varennes à partir de 23h15.

À noter enfin que trois lignes - la 1, la 4 et la 14, toutes trois automatisées - seront fonctionnelles toute la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet. Toutes les stations ne seront, en revanche, pas desservies.

J-1 La grande fête c'est demain !



Et pour qu'elle soit belle et sécurisée, certaines stations seront fermées et d'autres ouvertes toute la nuit.



Pour en savoir plus : https://t.co/FdZ0DUtjQl#TransportsIDFpic.twitter.com/KnK8Dv6LM0 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) July 25, 2024

Sur le tramway

L'écrasante majorité des lignes de tramway franciliennes circuleront normalement ce vendredi, à l'exception de celles qui desservent Paris intra-muros. Ainsi, depuis mercredi et jusqu'au 11 août inclus, le terminus du T2 est établi à Suzanne-Lenglen et les stations Porte-d'Issy et Porte-de-Versailles sont donc fermées.

Sur le T3, aucune rame ne s'arrêtera à Baron-Le-Roy entre 13h et 22h tandis que la circulation sera interrompue entre Porte-d'Ivry et Porte-de-Vincennes entre 18h30 et 22h. Sont donc concernées les stations Maryse-Bastié, Avenue-de-France, Baron-Le-Roy, Porte-de-Charenton, Porte-Dorée, Montempoivre et Alexandra-David-Néel.

Sur le RER

Peu de perturbations notables sur le RER B pour ce vendredi, à l'exception d'une fermeture de la gare de Saint-Michel-Notre-Dame entre 18h et 23h15. Davantage de difficultés en revanche sur le RER C qui traverse Paris d'est en ouest en longeant la Seine. Ainsi, les stations Champs-de-Mars-Tour-Eiffel, Pont-de-l'Alma et Musée-d'Orsay seront fermées toute la journée. À partir de 13h, ce sera au tour de la gare d'Invalides de baisser le rideau, imitée entre 18h et 23h15 par les stations Javel, Saint-Michel-Notre-Dame et Avenue-du-Président-Kennedy. Aucune perturbation n'est annoncée sur les lignes A, D et E.