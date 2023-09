«Il faut faire le buzz» : à Nantes, deux jeunes font irruption dans un tramway sur leur scooter en marche

Grande frayeur pour les passagers d'un tramway à Nantes. Deux jeunes au guidon d'un scooter en marche ont fait irruption dans la rame, provoquant un vent de panique chez les usagers. Finalement, aucun blessé n'est à déplorer, mais les deux motards ont tout de même fait usage d'armes à air comprimé, en l'occurrence des pistolets à billes, devant des passagers médusés.

"On en vient à faire des choses extrêmes"

Six vitres ont été brisées par les tirs de ces jeunes, aux alentours d'1h30 du matin dans le quartier Bellevue, souvent perturbé par des incivilités, voire des faits divers. Le conducteur du tramway a mis fin à son parcours et fait cesser le rodéo. Il a également fait sortir les deux scooters, mais, dans une atmosphère tendue, les deux jeunes ont sorti leurs armes à air comprimé et commencé à cibler de nouveau le tramway.

Cette banalisation des incivilités agace Didier Sauvêtre, conducteur à Nantes et porte-parole de la CFDT. "Une jeunesse vient perturber les transports en commun dans les quartiers et comme sur les réseaux sociaux, il faut faire le buzz, on en vient à faire des choses extrêmes comme des rodéos devant un tramway. Et de l'autre côté il y a un peu plus d'insécurité et d'incivilités qui se rajoutent. C'est de plus en plus insécuritaire pour tout le monde". Des incivilités du quotidien, certes, mais qui se veulent de plus en plus violentes, regrette ce syndicaliste.