Prolongement de la ligne 14 : une inauguration dans les temps après un chantier colossal

Le prolongement de la ligne 14 du métro sera inauguré ce lundi matin par Emmanuel Macron à Saint-Ouen en direction de la gare Saint-Denis-Pleyel. Si le chef de l'État se déplace, c'est que l'enjeu est de taille. La ligne permettra d'une part de rejoindre l'aéroport d'Orly depuis le centre de Paris en 25 minutes et d'autre part d'offrir une solution de transport supplémentaire en direction du Stade de France, à Saint-Denis. Le chantier a été mené à marche forcée pour être prêt pour les JO. Pour creuser la gare Saint-Denis – Pleyel, il a fallu excaver 500.000 m3 de terre, soit le volume de 100 piscines olympiques.

Sept ans de travaux, une interruption d'à peine un mois lors du 1er confinement en mars 2020 avec des équipes qui se sont relayées parfois jour et nuit. "La gare de Pleyel, c'est une gare qui est gigantesque, elle descend à 28 mètres sous terre donc tout ça, c'était en termes de génie civil, quelque chose qui est hors du commun. On peut appeler ça une sorte d'immeuble en profondeur avec une dimension au sol qui est d'un hectare", indique Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société des Grands Projets.

Trois sites majeurs pour les JO

Une gare à la croisée de trois sites majeurs pour les JO : le Village des athlètes, le Centre aquatique et le Stade de France. Le calendrier a donc été respecté, une réussite saluée par Julien Joly, expert transports au cabinet Wavestone. "C'est quand même une prouesse technique, on peut le souligner, la ligne 14 a été en service toutes les semaines malgré la modernisation d'une part de l'outil de gestion des circulations et puis l'extension au Nord et au Sud, c'est quand même un exploit". 27 km au total, la 14 devient la plus longue ligne du métro parisien, elle pourra transporter près d’un million de voyageurs par jour contre 600.000 en ce moment.