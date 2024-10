Paris : un homme aperçu dans le métro avec un maillot floqué «anti juif», une enquête ouverte

La photo d'un homme pris de dos, portant un maillot floqué "anti juif", et utilisant la ligne 13 du métro parisien, circule sur les réseaux sociaux. Elle est désormais dans le viseur du parquet de Paris, qui ouvre une enquête pour provocation publique à la haine, peut confirmer Europe 1.

C'est la Brigade des réseaux ferroviaires qui a avisé le parquet de ce cliché, pris ce lundi 21 octobre. Le préfet de police de Paris a également signalé l'incident, et la RATP a ouvert une enquête interne.

L'identification de l'individu en cours

L'infraction fait encourir un an d'emprisonnement au porteur de ce maillot. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a affirmé sur X que la Région et le groupe RATP procédaient "à la vérification et à l'identification de cet individu" dans l'objectif de "donner lieu aux poursuites pénales qui s'imposent".

J'ai été alertée aujourd'hui au sujet d'une photo d'un individu arborant un maillot floqué d'un sinistre "Anti Juif" dans une rame de métro. Nous procédons actuellement avec les équipes de @RATPgroup aux vérifications et à l'identification de cet individu et pour donner lieu aux… https://t.co/LKS9uG068T — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 22, 2024

Sur X également, la RATP a également tenu à condamner "avec la plus grande fermeté le racisme et l'antisémitisme", et annoncé le dépôt d'une plainte.