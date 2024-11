La ligne 14 du métro parisien subira des fermetures partielles jusqu'en août

La ligne 14 du métro parisien, prolongée juste à temps pour les Jeux olympiques, va encore subir des fermetures plus ou moins partielles jusqu'en août prochain, a annoncé lundi la RATP qui s'est réjouie du succès de l'infrastructure depuis son prolongement. Inauguré le 24 juin, un mois pile avant le premier match de rugby à 7 des Jeux, organisé le 24 juillet au Stade de France, à Saint-Denis, au nord de Paris, le prolongement de la ligne a permis de transporter 800.000 personnes par jour, tous voyageurs confondus, pendant la compétition

Cinq jours de fermeture complète prévus en août

"Nous avons transporté un peu plus de 10.000 personnes par session organisée au Stade de France pendant les JO, donc environ 20% du volume de spectateurs", contribuant ainsi à désengorger les autres lignes, a salué le directeur de la 14, Emmanuel Sologny. Depuis, et malgré les fermetures le soir à partir de 22h00 du lundi au jeudi et certains week-ends, la fréquentation n'a pas diminué, remplissant les objectifs de la RATP. Le prolongement de cette ligne entièrement automatique s'est accompagné d'un changement de système de pilotage des métros, contraignant la RATP à mettre en place un service partiel depuis un peu plus d'un an pour mener les essais nécessaires.

La migration a eu lieu en février, après deux semaines d'interruption totale de la ligne, mais des fonctions supplémentaires doivent être installées, nécessitant de maintenir un service partiel jusqu'en août. À partir de janvier, les fermetures dès 22h00 n'auront plus lieu que trois soirs par semaine au lieu de quatre, du lundi au mercredi inclus. La fermeture ne concernera la ligne entière qu'un seul soir, tandis qu'elle restera ouverte les deux autres sur la partie sud, entre Maison-Blanche et l'aéroport d'Orly. Jusqu'en juin, la ligne sera également entièrement fermée un jour de week-end par mois en moyenne.

Enfin, cinq jours de fermeture complète du 4 au 8 août doivent permettre de mettre en service le logiciel avec ses dernières fonctionnalités, pour une meilleure gestion des aléas. Il sera ainsi possible pour les métros de faire marche arrière pour débarquer les voyageurs en gare en cas d'incident, au lieu de rester coincés dans le tunnel. La RATP a rappelé que la livraison de l'extension de la ligne 14, qui a doublé en taille (28 km) avec huit stations supplémentaires, avait été avancée de deux ans pour coller au planning des JO. Cela a nécessité de mettre les bouchées doubles pour tenir les délais, avec un calendrier de fermetures conséquent.