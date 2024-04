«On a l’impression d’être aux États-Unis» : à Saint-Denis, les riverains méfiants face à l'arrivée de l'Église de scientologie

C'est une inauguration en grande pompe qui a eu lieu à Saint-Denis ce week-end. À deux pas du Stade de France et du village olympique, l'Église de scientologie a inauguré son nouveau centre de formation pour le Grand Paris. Cette religion, classée comme secte en France, qui promet à ses endoctrinés la "compréhension totale de sa vraie nature spirituelle" basée sur les écrits de Ronald a désormais pignon sur rue.

"Ils sont tellement focalisés dans leur délire"

Selon d'anciens membres, elle compterait quelques centaines de membres dans l'Hexagone, même si les scientologues affirment être 40.000 dans le pays. Mais aux abords du bâtiment, les passants se disent outrés. Alan, comédien, n'a pas besoin de son jeu d'acteur pour montrer sa surprise en lisant la façade de l'immeuble, écarquillant les yeux face à l’écran géant. "SCIENTOLOGY" peut-on lire sur un fond bleu aux motifs feux d’artifices.

"C'est hallucinant", confie-t-il au micro d'Europe 1. L’immense immeuble vitré décoré d’un gros nœud bleu s’impose en face du studio où il travaille. "Quand il y a eu le discours, on se serait crus à un concert de rock. Tout le monde était en train de crier. Mais c’est fou, ils sont tellement focalisés dans leur délire. Ça veut dire qu’on peut ouvrir tout et n’importe quoi" en France, regrette-t-il.

La mairie se dit très vigilante face au risque de prosélytisme

Devant les grilles, des étrangers venus en bus, des familles. Tous tirés à quatre épingles, ils arborent un pin’s 'bleu-blanc-rouge', la tour Eiffel et le S de leur croyance, sous l’air médusé de Diane et Olivier. "Tous ces gens habillés en noir, en costard... On a l’impression d’être aux États-Unis", assure la parisienne. "Sous couvert d'une proposition d'éveil personnel, ils vont pouvoir faire entrer du public, en camouflant un peu une volonté d’avoir une emprise très différente d’un cours de yoga quoi", s'insurge son compagnon.

La mairie de Saint-Denis, dit subir cette ouverture. Et être vigilante au prosélytisme après avoir constaté des démarchages dans le quartier. En attendant, impossible d’entrer sans invitation ou de prendre une photo à l’intérieur du bâtiment, confie un technicien recruté pour l’évènement.