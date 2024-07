VIDEO - JO Paris 2024 : quand Philippe Katerine interprète son titre «Nu» à la cérémonie d'ouverture

Il n'y avait que lui pour faire ça : Philippe Katerine, extra-terrestre de la chanson française, est apparu en Dionysos, peint en bleu pailleté de doré, pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris vendredi. Le chanteur, 55 ans, qui a interprété le morceau Nu, est coutumier des excentricités et provocations.

Et soudain... le grand Philippe Katerine apparait



Suivez les Jeux de #Paris2024 en intégralité sur Eurosport via la plateforme Max #HomeOfTheOlympicspic.twitter.com/tsOnC019Bf — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 26, 2024

Une performance notable aux Victoires de la Musique 2020

Lors des Victoires françaises de la musique en 2020, il s'est produit avec des gants de vaisselle gonflés collés sur son costume et un faux nez en forme de phallus. Cet appendice est également présent sur la pochette de son album Confessions (2019) que certaines plateformes ont donc flouté. Ce disque-péplum complètement fou lui a toutefois rapporté la Victoire de l'artiste masculin en 2020.

"C'est vrai qu'à une époque, j'ai collectionné mes excréments. Ils formaient une sorte de photographie des moments de ma vie. Pour moi, c'était un peu comme des sculptures de Rodin. Mais j'ai arrêté, ça me faisait chier", déclarait-il un jour au média belge DHnet. Ce Vendéen (ouest de la France) - qui avait soutenu en chanson le petit club des Herbiers en Coupe de France de football - a débuté sa carrière en 1991 sous l'unique nom de Katerine, avec le disque Les mariages chinois.

Des piges au cinéma

Mais le succès n'arrive qu'une quinzaine d'années plus tard. En 2005, l'ancien étudiant en arts plastiques à Rennes (ouest) fait un carton avec son huitième opus, Robots après tout, clin d'œil à l'album Human after all des Daft Punk. Son tube Louxor, j'adore lui permet d'accéder à une large audience. L'homme aux pantalons à pattes d'éléphant vintage et pulls cintrés n'a pas fait que passer le mur du son. Il a aussi crevé l'écran. En 2019, il est récompensé par un César du meilleur second rôle pour son personnage de Thierry, employé de piscine timide au parler lent dans Le Grand Bain.

Depuis, l'hurluberlu dégarni enchaîne les piges au cinéma. "C'est vrai que je suis timide", reconnaissait-il récemment auprès de l'AFP, affirmant que le cinéma est aussi pour lui un moyen de sortir de chez lui, où il resterait volontiers toute la journée à dessiner.