JO-2024 : la qualité de la Seine conforme aux normes sanitaires six jours sur sept entre les 10 et 16 juillet

Les analyses de la qualité de l'eau de la Seine au niveau du pont Alexandre-III étaient dans les normes sanitaires six jours sur sept du 10 au 16 juillet, à deux semaines des épreuves en eau libre organisées pendant les JO, selon les résultats dévoilés vendredi par la préfecture de région et la mairie de Paris.

L'heure de vérité approche pour les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris: après la cérémonie d'ouverture, la Seine doit accueillir les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), natation-marathon (8 et 9 août) et paratriathlon (1er et 2 septembre).

