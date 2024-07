JO-2024 : la Seine baignable «dix ou onze jours» sur les douze derniers, selon la mairie

La qualité de l'eau de la Seine était conforme aux standards de baignade "onze jours, ou dix jours" sur les douze derniers, a indiqué vendredi sur RFI l'adjoint à la mairie de Paris chargé des Jeux olympiques et de la Seine, à moins de trois semaines des épreuves olympiques qui doivent s'y tenir. "On espère qu'il va faire un peu meilleur, mais on n'a pas du tout d'inquiétude sur la possible tenue des compétitions, qui vont se faire", a ajouté Pierre Rabadan, alors que le suspense demeure sur la bonne tenue des épreuves de marathon natation et triathlon.

