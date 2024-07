JO Paris 2024 : à quelle heure et sur quelles chaînes regarder la cérémonie d'ouverture ?

Le vendredi 26 juillet, les yeux du monde entier seront tournés vers Paris pour regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, elle se déroulera hors d'un stade. Le spectacle prendra départ du pont d’Austerlitz, devant le Jardin des Plantes à 19h30 heure locale et s’achèvera devant le Trocadéro, 3h45 plus tard.

Un événement retransmis dans le monde entier, qui donnera la coup d’envoi de la XXXIIIe olympiade de l’ère moderne. En France, France Télévisions, principal diffuseur des JO, et Eurosport diffuseront cette cérémonie en direct, de 19h30 à 23 heures. A noter que pendant toute la durée des Jeux, France 2 et France 3 seront entièrement dédiées à la compétition et seront accompagnées de la chaîne france.tv Paris 2024.

Un milliard de téléspectateurs

Les Jeux olympiques et paralympiques sont le plus grand événement sportif mondial avec un retentissement médiatique unique : un milliard de téléspectateurs attendus pour la cérémonie d'ouverture. Le défilé prendra place sur des embarcations dédiées aux délégations nationales, équipées de caméra pour permettre aux téléspectateurs d’être au plus près des athlètes, précise le comité d'organisation des Jeux olympiques.

Plus de 300.000 spectateurs attendus sur place

Une cérémonie ouverte au plus grand nombre et gratuite à certains endroits. Sur les quais hauts par exemple, les spectateurs profiteront d’accès gratuits. En revanche, sur les quais bas, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna, les spectateurs devront être munis de billets payants. Plus de 300.000 spectateurs sont ainsi attendus, soit cinq fois plus que dans un stade en configuration olympique. 80 écrans géants et une sonorisation permettront aussi de profiter de l'événement.