JO de Paris 2024 : que risque-t-on en se baignant dans la Seine ?

Que risque-t-on en termes de santé, de maladies, en se baignant dans la Seine ? Depuis un mois, la qualité de l'eau est tantôt passable, tantôt mauvaise. Qu'en sera t-il pour le début des épreuves avec les journées de pluie qui s'enchaînent et qui dégradent la qualité de l'eau à cause des ruissellements ? Quoi qu'il en soit, Anne Hidalgo a annoncé se baigner ce mercredi matin à 10 heures. Une baignade qui n'est pas sans risques.

La leptospirose, une maladie transmise par les rats

Dans l'eau de la Seine, les poissons cohabitent avec plusieurs bactéries et parasites et pour nous, boire la tasse n'est pas sans conséquences, avec un risque d'avoir une gastro-entérite, de violents vomissements à cause de la bactérie Escherichia coli. Autre problème dans la Seine : les déjections de rats dans les égouts, comme l'explique l'infectiologue Benjamin Davido.

"Une maladie transmise par les rongeurs, notamment par les rats, c'est la leptospirose. S'il y a une quantité importante de leptospirose, si on a une peau en l'occurrence lésée, on va se contaminer à travers la peau. Cela va créer des démangeaisons et ensuite la maladie va incuber et peut entraîner des formes graves qui peuvent toucher même l'appareil respiratoire et conduire en réanimation médicale", affirme-t-il.

Conjonctivite, otites, infections urinaires...

D'autres problèmes de santé, moins graves que la leptospirose, peuvent apparaître comme une conjonctivite si les yeux entrent en contact avec de l'eau contaminée, des otites ou encore des infections urinaires. Pour éviter toutes ces maladies, certains athlètes prennent des pastilles de chlore avant une compétition, ce qui peut parfois entraîner des brûlures au niveau de la bouche et de l'estomac.