Les Français ont vibré cet été au rythme des médailles olympiques et paralympiques des athlètes tricolores. Pour célébrer tous les sportifs qui ont fait briller la délégation française, et aussi les acteurs de Paris 2024, une grande parade est organisée ce samedi 14 septembre, sur les Champs-Élysées, à partir de 16 heures comme l'avait annoncé le président Emmanuel Macron début août.

14 septembre 2024.

Avenue des Champs-Élysées.

Rendez-vous pour célébrer nos athlètes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2024

Comment y assister ?

Pour assister au dernier grand événement lié aux Jeux de Paris, une billetterie est ouverte depuis ce mercredi sur le site de Paris 2024, et les places sont gratuites. Le public qui souhaite fêter les athlètes français aura deux choix possibles : soit assister à la séquence organisée sur la plus belle avenue du monde, soit à celle prévue sur la place de l'Étoile. Au total, 70.000 spectateurs sont attendus.

Peut-on encore s'inscrire à la parade des athlètes ?

La gratuité des billets implique une politique du "premier arrivé, premier servi". Malheureusement, à l'heure de mise à jour de cet article, toutes les places ont été attribuées. La ville de Paris précise que de nouvelles places pourraient être mises à disposition avant la parade. Pour rester informés, consultez les réseaux sociaux de Paris 2024.

Pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre à Paris ou n'ont pas pu obtenir de place, toute cette journée de célébrations sera retransmise en direct sur les antennes de France Télévisions.

Qui participera à la grande parade ?

Entre 8.000 et 10.000 personnes vont défiler ce samedi. Il s'agit d'athlètes olympiques et paralympiques français, d'organisateurs des Jeux, de partenaires et de volontaires, précise le site Internet de Paris 2024.

Parmi les 182 athlètes olympiques qui ont répondu présent, figureront entre autres Teddy Riner, Léon Marchand, Manon Apithy-Brunet ou encore les frères Alexis et Félix Lebrun, indiquent les organisateurs. Il y aura également 137 para-athlètes ce samedi.

Quel est le programme ?

La "Parade des champions" commencera à 16 heures, et remontera l'avenue des Champs-Élysées vers la place de l'Étoile. Une fois les défilants arrivés en haut de l'avenue, une cérémonie de décoration des athlètes français se tiendra au pied de l'Arc de Triomphe, où sont toujours apposés les Agitos, l'emblème des Jeux paralympiques.

Entre 18h30 et 20 heures, Emmanuel Macron remettra, avec l'aide d'anciens médaillés, une décoration républicaine à chaque lauréat d'une breloque cet été. La flamme de la tombe du soldat inconnu sera également rallumée à cette occasion. Enfin, à partir de 21 heures, un concert se déroulera toujours sur la place de l'Étoile, avant un DJ set depuis le monument de 23 heures à minuit. Un podium géant de 300 mètres sera installé entre l'avenue George-V et la place de l'Etoile ainsi qu'une scène en forme d'anneau autour de l'Arc de Triomphe pour le concert.

"On va essayer d'appliquer à cette journée les mêmes ingrédients que pour les quatre cérémonies (d'ouverture et de clôture, NDLR), avec des notions de surprise, d'éléments spectaculaires", prévient Thierry Reboul, le directeur des cérémonies. Les amateurs de grand spectacle ne devraient donc pas être déçus avec, de surcroit, un temps plutôt clément annoncé pour ce samedi.

Récapitulatif du programme

16h à 18h : parade sur les Champs-Elysées avec défilé des athlètes olympiques et paralympiques ;

: parade sur les Champs-Elysées avec défilé des athlètes olympiques et paralympiques ; 18h30 à 20h : cérémonie de décoration des athlètes médaillés ;

: cérémonie de décoration des athlètes médaillés ; 21h à 00h : concert live au pied de l'Arc de Triomphe.

Comment accéder à la parade ?

Si vous êtes muni d'un billet pour assister à la parade des athlètes, les accès se font par trois entrées différentes (à noter que la station Charles de Gaulle-Etoile sera fermée pour toutes les lignes) :

Côté Nord : accès par la rue Balzac (station de métro Ternes, ligne 2, ou station Saint-Philippe-du-Roule, ligne 9), entre 14h et 15h30 ;

: accès par la rue Balzac (station de métro Ternes, ligne 2, ou station Saint-Philippe-du-Roule, ligne 9), entre 14h et 15h30 ; Côté Sud-Est : accès par la rue de Bassano (station Alma-Marceau, ligne 9 ou station Boissière, ligne 6) entre 14h et 15h30 ;

: accès par la rue de Bassano (station Alma-Marceau, ligne 9 ou station Boissière, ligne 6) entre 14h et 15h30 ; Côté Sud-Ouest : accès par la rue de Galilée (station Alma-Marceau, ligne 9 ou station Boissière, ligne 6) entre 14h et 15h30.

Pour assister à la décoration des athlètes et au concert, les accès sont légèrement différents :