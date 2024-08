Jeux paralympiques : quelles sont les origines des Agitos, installées sur l'Arc-de-Triomphe ?

Après avoir orné des lieux comme le Tower Bridge, à Londres, ou la plage de Copacabana, à Rio, les Agitos, trônent désormais sur l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale : l'Arc-de-Triomphe. Ces trois traits de couleurs (rouge, bleu et vert) représentent les Jeux paralympiques. Mais quelles sont ses origines et depuis quand sont-ils utilisés ? Europe 1 fait le point.

Réunir les athlètes du monde entier pour concourir et atteindre l'excellence sportive

Pour comprendre ce symbole, il faut revenir aux débuts des Jeux paralympiques. Lors de la première édition, à Rome, en 1960, il n'y a pas à proprement parlé de logo qui représentent la compétition. Chaque édition des Jeux paralympiques adopte son propre style, jusqu'aux Jeux de Séoul, en 1988. Pour l'occasion, le logo de la compétition reprend les Tae-Geuk, un motif traditionnel coréen. Ce sont cinq virgules, mis à l'horizontal et aux mêmes couleurs que les anneaux olympiques (bleu, noir, rouge, jaune et vert). Ce symbole sera finalement utilisé jusqu'aux Jeux paralympiques d'hiver de Lillehammer, en Norvège, en 1994. Ce logo est trop semblable à celui des Jeux olympiques, apparaît donc une volonté de se différencier.

JEUX PARALYMPIQUES



LES SYMBOLES

= 3 agitos (Rouge, Bleu, Vert, sur fond Blanc)

"Agito" = "je bouge" en latin



Évolution des symboles ⤵️ pic.twitter.com/T1dE06YGkE — Classes Olympiques Aulnay 93 (@Olympique93) August 21, 2024

Il est décidé de se séparer des couleurs noir et jaune, gardant le bleu, le rouge et le vert, couleurs les plus représentées dans les drapeaux nationaux dans le monde. Ce symbole est également accompagné d'une devise : "Mind, Body, Spirit". Que l'on peut traduire en français par "l'esprit, le corps et l'âme". Ce symbole sera utilisé jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'Athènes, en 2004.

Il prend sa forme actuelle, trois croissants colorés, avec une nouvelle devise "Spirit in Motion", "l'esprit en mouvement". Il fait son apparition lors de la cérémonie de clôture des Jeux d'Athènes, pendant le passage de relais avec les Jeux de Pékin. Depuis, les couleurs n'ont que légèrement changer pour adopter les mêmes teintes de couleurs que celles utilisées pour les anneaux olympiques. Les Agitos soulignent le rôle du Comité international paralympique de réunir les athlètes du monde entier pour concourir et atteindre l'excellence sportive.