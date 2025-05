«J'essayais de ne plus y penser» : les élèves d'une école parisienne ont relevé le défi «10 jours sans écran»

En France, plusieurs centaines d'établissements scolaires ont participé au défi "10 jours sans écran". Une initiative pédagogique qui vise à sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs familles à l’usage raisonné des écrans. Europe 1 s'est rendue dans une école du 18e arrondissement qui a relevé le défi.

La mission leur semblait presque impossible : passer 10 jours sans voir un écran. Près de 100.000 enfants ont relevé le défi. Avec ce constat qui fait froid dans le dos, entre l'âge de 7 et 10 ans, les enfants passent en moyenne trois heures devant les écrans. Trois heures retrouvées donc pour d'autres loisirs grâce au défi "10 jours sans écran", que 100.000 enfants ont relevé en France. Et pour montrer l'exemple, certains parents ont également décidé de relever le défi. Europe 1 s'est rendue dans une école du 18e arrondissement qui a relevé le défi.

"Je n'ai pas résisté, mais j'ai regardé que cinq minutes"

Ici, les enfants affirment avoir rigoureusement respecté la règle imposée : aucun écran pendant 10 jours, ils se sont donc occupés autrement. "J'ai lu beaucoup de livres avec mon frère, on a joué aux cartes, on est parti au parc", "j'essayais de ne plus y penser, surtout", racontent ces deux enfants.

Il n'est pas facile de ne plus penser aux dessins animés ou aux jeux vidéos. Joseph, 8 ans, a craqué le week-end dernier. "Un garçon avait une tablette et il m'a proposé de jouer. Je n'ai pas résisté, mais j'ai regardé que cinq minutes", confie-t-il. Et c’est encore plus difficile pour sa mère, Mari, qui a aussi joué le jeu, mais uniquement le soir à la maison. "On a participé avec Joseph, mais pour notre travail, on est obligé de regarder des écrans. Ce qui est intéressant, c'est que ça interpelle, ça interroge aussi notre pratique et notre usage. Il y a une sorte d'effet miroir quand même à nous voir sur des écrans et à leur interdire les écrans, il y a quelque chose qui n'est pas logique", indique-t-elle.

Un certificat délivré

Pour encourager son père à lâcher son téléphone, Donatella, en CE1, lui répète régulièrement ces quelques vers : "Écran, rendez-nous nos parents, ça nous fera des vacances. Coupez-leur le wifi, on fera connaissance." Sensibilisés aux dangers des écrans ces derniers jours en classe, les élèves reçoivent ce jeudi leur certificat prouvant qu’ils ont relevé le défi.