Écrans chez les enfants : une exposition quotidienne prolongée favorise la myopie, révèle une étude

Une trop longue exposition aux écrans favoriserait grandement le développement de la myopie chez les enfants, relève une nouvelle étude sud-coréenne. Regroupant au total le résultat de 45 autres études, une exposition de quatre heures par jour chez les enfants augmenterait de 97% le risque de développer des problèmes de vues.



Télévision, ordinateur, téléphone... Les écrans sont partout dans nos vies quotidiennes. Pourtant, ils pourraient être bien plus nocifs que l'on ne le pense, en particulier pour les plus jeunes. Selon une nouvelle méta-étude publiée dans la revue JAMA Network Open, l'exposition aux écrans augmenterait drastiquement le risque d'être myope chez les enfants.

Ainsi, les chercheurs ont compilé les résultats de 45 études menées sur plus de 335.000 participants et dont l'âge moyen ne dépasse pas les 9 ans. Et les conclusions sont claires : chaque heure quotidienne passée sur un écran augmente de 5% le risque de myopie chez les enfants.

Un enfant sur deux myopes d'ici 25 ans ?

Pire, si l'utilisation quotidienne grimpe à quatre heures par jour, alors le risque de développer une myopie augmente de 97% par rapport à un enfant peu exposé aux écrans. Mais en réalité, le constat est loin d'être nouveau puisqu'une précédente étude publiée dans le journal britannique de l'Ophtalmologie, estimait que près de 40% des enfants et des adolescents seront myopes d'ici 2050.

Seule solution selon les scientifiques : limiter l'exposition aux écrans des enfants et des adolescents, ainsi que favoriser l'activité en extérieur afin de faire travailler leurs yeux.