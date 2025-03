Passer 4 heures par jour devant un écran augmenterait le risque de myopie de 97%, selon une étude

Selon une nouvelle étude coréenne, l'exposition aux écrans augmenterait drastiquement le risque d'être myope chez les enfants. À tel point que passer quatre heures par jour devant un écran augmenterait de 97% le risque de développer une myopie.

Vous plissez les yeux pour lire les panneaux routiers ? Les visages de vos collègues vous apparaissent flous ? Vous êtes certainement myope ! Si la myopie a une composante héréditaire, les enfants dont un ou les deux parents sont myopes ont un risque accru de développer cette condition, le temps passé à lire, travailler sur ordinateur ou utiliser des écrans, surtout à une faible distance, est un facteur de risque important, surtout chez les jeunes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Des lentilles de nuit pour traiter la myopie

Une heure d'écran par jour suffit à augmenter le risque de myopie chez l'enfant de 5%

Selon une étude coréenne, publiée dans Jama Network, il existe un lien entre le temps d'exposition aux écrans et la myopie. Ainsi, chaque heure supplémentaire passée devant un écran augmente le risque de développer ce trouble visuel : une heure d’écran par jour suffirait à augmenter le risque de myopie chez l’enfant de 5%. Et lorsque le temps d’écran dépasse les 4 heures par jour, le risque augmente de 97%.

Pour l’ophtalmologue Damien Gatinel, les écrans provoquent la myopie pour une raison simple. "On sollicite sa vision de près. L’œil est donc obligé de faire un effort et on pense que c’est cet effort pour voir net de près qui pourrait résulter en un allongement excessif de l’œil et cet allongement excessif est la définition même de la myopie", indique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Écrans chez les enfants : une exposition quotidienne prolongée favorise la myopie, révèle une étude

La règle des 20-20-20

Passer plus de temps devant les écrans signifie moins de temps passé à l’extérieur et le manque de lumière naturelle peut aussi contribuer au développement de la myopie. Mais des gestes simples existent pour éviter ce trouble de vue ou tout du moins, freiner sa progression. Damien Gatinel recommande ainsi de faire des pauses régulières. "Il faut appliquer la règle des 20. C'est-à-dire, faire une pause toutes les 20 minutes en regardant à 20 mètres pendant 20 secondes", détaille-t-il. Il est aussi conseillé de favoriser les activités en plein air pour profiter de la lumière naturelle.

La myopie reste le trouble visuel le plus répandu et sa prévalence ne cesse d’augmenter chez les plus jeunes, à tel point que selon les experts, 40% des enfants dans le monde pourraient être myopes en 2050.